РИАМО - 17 дек. В подмосковном Раменском 19 декабря пройдет торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов деятельности управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области и подведомственных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

В мероприятии примут участие ГКУ «Мособлрезерв», ГКУ «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», ГКУ «Спеццентр «Звенигород».

«Озвучит итоги деятельности начальник управления Сергей Самолевский. В рамках мероприятия состоится награждение лучших работников учреждений наградами и почетными грамотами», – отмечается в материале.

На площади перед зданием культурно-досугового центра «Сатурн» будет работать мобильный комплекс информационного оповещения населения, демонстрируя видеосюжеты о работе управления и четырех подведомственных учреждений.

В рамках торжества запланирована работа выставки пожарно-спасательной техники. Гостям и участникам мероприятия будут продемонстрированы образцы современных пожарно-спасательных автомобилей, стоящих на вооружении подразделений противопожарно-спасательной службы Московской области, а также специального оборудования и снаряжения пожарных и спасателей.