РИАМО - 17 дек. Работы по реконструкции центра подмосковной Рузы перенесли на весну следующего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«Считаю необходимым сообщить о том, что мне сегодня, все-таки, удалось остановить все работы по реконструкции центра Рузы. На дворе уже декабрь, все в снегу, а работы, к сожалению, далеки от завершения. Смотреть на это спокойно я не могу – опыт работы в надзорных ведомствах подсказывает, что ничего хорошего от «стройки» в мороз ждать не приходится», – рассказала исполняющая обязанности главы Рузского городского округа Татьяна Витушева на своей странице в Instagram.

По ее словам, работы перенесут на весну 2019 года. Тогда благоустройство будет выполнено более качественно.

«Нам нужно преобразовать центр города, а не «освоить средства». Приношу извинения за доставленные неудобства из-за недобросовестных людей», – уточнила Витушева.