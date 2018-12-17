РИАМО - 17 дек. Владелец земельного участка в городском округе Чехов не оплатил вовремя штраф в 20 тысяч рублей, назначенный ему за несоблюдение земельного законодательства, суд принял решение оштрафовать его в двойном размере, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Было установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 2,5 гектара. Участок расположен в городском округе Чехов Московской области и принадлежит на праве собственности Васильеву Владимиру Сергеевичу», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, владельца участка оштрафовали на 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф погашен не был.

Решением мирового суда Васильев привлечен к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Теперь владельцу земли предстоит оплатить административный штраф в двукратном размере – 40 тысяч рублей.