РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. В Красногорске мошенники представляются сотрудниками газовой службы и предлагают жителям услуги по завышенным ценам, сообщается в группе «Красногорск Online» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители города Красногорска! Будьте бдительны! По квартирам ходят молодые люди – представляются сотрудниками газовой службы. Обратите внимание, что нас обслуживает «Межрайгаз», а они к нему никакого отношения не имеют, ни документов, ни спецодежды у них нет!» – написала жительница.

Она предположила, что это либо сторонняя организация, которая оказывает услуги за деньги, либо мошенники.

«Наши сотрудники обязательно одеты в форму, на которой написано «Мособлгаз». При себе у них удостоверения. Кроме того, обо всех работах в том или ином доме мы заранее предупреждаем жителей в объявлениях на подъездах», – пояснил сотрудник Красногорского отделения «Мособлгаза».

Он добавил, что часто те, кто представляются сотрудниками газовой службы, предлагают жителям услуги типа замены вентилей или установки сигнализации по ценам в полтора-два раза выше, чем в «Мособлгазе» или сертифицированных организациях.