РИАМО - 17 дек. Туристско-информационный центр «Руза заповедная» представил одноименный журнал о туризме в финале XIV премии в области развития общественных связей RuPoR 2018, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Развитие туризма – одно из приоритетных направлений, мы стараемся представлять туристический потенциал округа на всевозможных мероприятиях, в том числе и на подобных выставках. Конечно, ничего не происходит одномоментно, но дорогу осилит идущий – за последние годы у нас большой скачек в развитии этого направления и останавливаться мы не собираемся», – прокомментировал заместитель главы администрации Рузского городского округа Олег Лобанов.

Премия RuPoR учреждена в Воронеже в 2005 году. Лауреатами премии за период с 2005 по 2017 годы становились проекты из 30 городов страны.

Учредителями премии являются: Российская ассоциация по связям с общественностью, НП «Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», ФРОС «Region PR» и ООО «Продюсерский центр «Контент».