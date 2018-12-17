РИАМО - 17 дек. Карантин по бешенству животных объявили на территории подмосковного города Кашира, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (14 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучной по бешенству животных улицы Победы города Кашира городского округа Кашира», – говорится в тексте документа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.