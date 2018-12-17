РИАМО - 17 дек. Мужчина выстрелил в своего оппонента в ходе конфликта на северо-востоке Москвы, подозреваемый скрылся, но после проведения плана «Перехвата» был задержан, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного главка МВД России.

По его словам, в 16:50 на службу «02» поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Академика Королева, дом 9, корпус 1.

«По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы, после чего скрылся на машине Mercedes», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для розыска подозреваемого был введен план «Перехват», в результате которого машина с участником конфликта была остановлена.

«Водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства этого конфликта», – добавил собеседник агентства.

Видео с места стрельбы в столичном бизнес‑центре>>