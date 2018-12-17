РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. В деревне Путилково подмосковного Красногорска построят школу и детский зад в конце 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Главгосстройнадзор проверил строительство нового воспитательно-образовательного комплекса, возводимого на территории жилого комплекса «Мортонград Путилково» в Красногорске.

«В составе строящегося образовательного комплекса – детский сад на 150 мест и школа на 1,1 тысячи учащихся. Завершить возведение образовательного центра планируется в четвертом квартале 2019 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту в трехэтажном дошкольном образовательном учреждении на площади 2624 квадратных метра разместятся музыкальный и физкультурный залы для занятий с детьми, игровые комнаты и спальни, служебно-бытовые помещения, пищеблок, медицинские и методические кабинеты.

В трехэтажной школе площадью 12791 квадратный метр будут оборудованы учебные классы, спортивный и хореографический залы, актовый зал, библиотека, медпункт, методические помещения, столовая, санитарные помещения и ряд других кабинетов, необходимых для организации учебного процесса.

«В настоящее время в школе ведутся работы по наружной и внутренней кладке стен, монолитные работы по бетонированию вертикальных конструкций третьего этажа. В детском саду ведется армирование плиты перекрытия техподполья, прокладка наружных инженерных сетей», – отметил Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «Ривас МО».