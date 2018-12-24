В Московской области зафиксировали снижение задолженности физических лиц по имущественным налогам на 14,9 миллиардов рублей, это почти на 50 %, в настоящее время задолженность подмосковных налогоплательщиков перед территориальным бюджетом составляет 59,1 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

«По состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность подмосковных налогоплательщиков перед территориальным бюджетом составила 59,1 миллиардов рублей, снизившись к уровню начала года на 11,9 миллиардов рублей, или на 16,7 %. Обеспечено снижение задолженности физических лиц по имущественным налогам на 14,9 миллиардов рублей, или на 48,1 %», – сказала руководитель УФНС России по Московской области Екатерина Макарова.

Она добавила, что совместная эффективная работа территориальных налоговых органов, правительства Московской области и муниципалитетов, направленная на снижение задолженности, позволила мобилизовать в консолидированный бюджет региона 30,2 миллиардов рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 года в 1,4 раза или на 8,4 миллиардов рублей. Общая эффективность от всех мер принудительного взыскания на 1 ноября составила 63 %.