РИАМО - 17 дек. По итогам проведенных рейдов в Подмосковье устранили 75 нарушений в содержании фасадной части проверяемых строений и нежилых зданий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«По предписаниям инспекторов поверхности фасадов очищены от загрязнения, посторонних надписей, рекламных листовок и объявлений, проведен ремонт ступеней и облицовки стен. Также приведено в порядок 27 ограждений в различных муниципалитетах Подмосковья», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество приведенных в порядок фасадов нежилых зданий и ограждений за неделю зафиксировано в городском округе Луховицы и Волоколамском районе.

Как уточняется в сообщении, надзор за состоянием фасадов строений, сооружений и нежилых зданий на территории Московской области приносит положительные результаты.