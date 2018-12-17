РИАМО - 17 дек. В подмосковном Ногинске водитель автомобиля Nissan сбил троих детей, которые переходили проезжую часть не по пешеходному переходу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 14:10 в Ногинске на улице Ильича водитель автомобиля Nissan вне зоны пешеходного перехода сбил троих детей. В результате ДТП их госпитализировали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данной дорожной аварии проводится проверка.