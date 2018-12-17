РИАМО - 17 дек. В Можайском округе перезахоронили останки семи советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Торжественный митинг прошел в деревне Ельня Можайского городского округа Подмосковья. Его посвятили 77-й годовщине контрнаступления советских войск в Битве под Москвой и перезахоронению останков семи воинов Великой Отечественной войны.

«Можайская земля всегда служила примером того, как стойко нужно переживать трудности. Главное управление по информационной политике региона реставрирует уже 12-й мемориал вместе с федеральными, областными и муниципальными СМИ. И хочу всех заверить - не последний», - сказала министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Временно исполняющий обязанности главы Можайского округа Дмитрий Абаренов пожелал ветеранам, пришедшим на митинг, здоровья и долгих лет жизни.

«Хочется, чтобы мы не забывали свою историю. От нас всех зависит то, как мы будем чтить память, память наших дорогих ветеранов», – сказал Абаренов.

Командир поискового отряда «Рубеж» Дмитрий Писаренко также обратился к ветеранам со словами благодарности.

«Кто не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Подвиг тех людей, которые сегодня погребены в эту святую землю, неоценим», – сказал Благочинный церквей Можайского городского округа священник Иоанн.

Мемориальное кладбище находится на 125-м километре Минского шоссе, на повороте к деревне Ельня. В 2004 году поисковым отрядом «Рубеж» Можайского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» были проведены работы по поиску захоронений периода Битвы за Москву. В этом же году был заложен храм-часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Начиная с 2005 года торжественное перезахоронение вновь найденных останков красноармейцев с их отпеванием происходит в каждую годовщину боев в районе Ельни, в храме-часовне во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Выбор места неслучаен и вызван необходимостью захоронений вновь найденных останков советских солдат.

Ранее на военно-мемориальном кладбище в деревне Ельня уже были перезахоронены останки 116 красноармейцев. В текущем году начата работа по реставрации мемориала. Срок ее завершения запланирован на май 2019 года.