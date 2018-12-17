РИАМО - 17 дек. На Кузнецком мосту к фестивалю «Путешествие в Рождество» появилась галерея новогодних елей, украшенных известными российскими дизайнерами, сообщил журналистам в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Буквально несколько дней назад стартовал фестиваль «Путешествие в рождество», который завершится 13 января. Огромное количество мероприятий на 78 площадках по всему городу. Участвуют представители 20 стран, 50 российских регионов. Традиционно активно принимают участие в проекте российские дизайнеры, украшают елки перед ЦУМом на Кузнецком мосту, в этом году их восемь», – сказал Немерюк.

Так, творческие концепции представили Катя Добрякова, Алена Ахмадулина, Яна Расковалова, Петр Аксенов, Ксения Чилингарова и другие. Участие кутюрье в оформлении этой фестивальной площадки уже стало доброй традицией.

В понедельник на Кузнецком мосту состоялся благотворительный рождественский базар. Деньги, вырученные от продажи дизайнерских новогодних украшений, будут переданы благотворительным организациям: детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Я есть!», «Русская береза», «ОРБИ» и другим.