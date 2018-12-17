РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Дорожные службы Балашихи за минувшие выходные убрали и вывезли с улиц горокруга более 5 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«С начала сильных снегопадов дорожные службы Балашихи работают в круглосуточном режиме. За прошедшие выходные (15 и 16 декабря – ред.) с городских дорог убрано и вывезено более 5 тысяч кубических метров снега», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.
Он добавил, что в первую очередь дорожные службы очищают от снега центральные улицы, остановки общественного транспорта, подъезды к железнодорожным станциям.
В уборке дворов от снега также задействовали коммунальные службы.
«Они очищают внутридворовые проезды, пешеходные дорожки, чистят снег с крыш жилых домов, посыпают тротуары песко-соляной смесью», – пояснил Юров.
Всего на территории городского округа снег убирают около 500 человек и свыше 200 единиц дорожной и коммунальной спецтехники.
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