РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В деревне Марусино Люберец по просьбе жителей установят освещение на автобусных остановках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник глава провел личный прием жителей совместно с Люберецким городским прокурором Александром Саломаткиным. На прием пришел житель деревни Марусино. Он попросил установить освещение на двух автобусных остановках на въезд и выезд из деревни. Также он обратил внимание на то, что в деревне, а особенно на улице Буденого нет пешеходных переходов, машины ездят без ограничения скорости.

«Не может быть такого, что на автобусной остановке нет освещения. Я поручу своему заместителю Эдуарду Сигалову разобраться в ситуации и решить вопрос. Кроме этого, будет рассмотрена просьба с ограничением скорости автомобилистов и организации пешеходных переходов», – сказал Ружицкий.