РИАМО – 17 дек. В подмосковной Шатуре сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении более 1 килограмма марихуаны, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра сотрудниками полиции у мужчины обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. При обыске квартиры задержанного обнаружена и изъята бумажная коробка с аналогичным веществом. В результате химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общим весом более 1 килограмма», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в сообщении.