РИАМО - 17 дек. В Москве подготовят к реставрации федеральный объект культурного наследия – Екатерининский дворец на 1-м Краснокурсантском проезде, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Мосгорнаследие выдало задание на разработку проектно-сметной документации по главному зданию ансамбля Екатерининского дворца 1772-1776 годов постройки в Лефортове. По заказу собственника этого памятника архитектуры проектировщики разработают проект реставрации и приспособления. Ранее задание на разработку проекта выдавалось другому собственнику, однако до конкретных работ дело так и не дошло», – отмечается в материале.

Специалисты подготовят эскизные проекты реставрации фасадов и интерьеров, разработают методику реставрации живописи и при необходимости создадут проект приспособления здания. Для этого они изучат архивные документы, а также проведут натурные исследования по зданию.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение подготовительных и реставрационных работ. Все работы на объекте будут проходить под контролем специалистов ведомства.

«В начале XVIII века в этой местности были владения одного из сподвижников Петра I – генерал-фельдмаршала Федора Головина. При его наследниках дворец пришел в упадок; после он был выкуплен для создания императорской резиденции. В 1773 году началось строительство нового дворца для Екатерины II по проекту князя Петра Макулова и архитектора Антонио Ринальди; он был закончен в 1796 году и стал самым крупным на тот момент зданием в Москве», – отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что восстановленный после Отечественной войны комплекс был оформлен Осипом Бове и передан Кадетскому корпусу. Сегодня его занимают организации, подведомственные министерству обороны.