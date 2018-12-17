РИАМО – 17 дек. Сотрудники полиции в Наро-Фоминском городском округе задержали мужчину, подозреваемого в краже одежды из дачного дома, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от 50-летнего жителя города Москвы. Он рассказал, что неизвестный проник в его дачный дом, расположенный в деревне Рыжково, и похитил его одежду. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в полицию 38-летний житель Вологодской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.