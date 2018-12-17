РИАМО - 17 дек. С 14 по 16 декабря в подмосковном Ступине прошел этап Евротура «Турнир четырех наций» среди молодежных женских сборных по хоккею, российская сборная заняла второе место, пропустив вперед спортсменок из Финляндии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В турнире приняли участие четыре сборные до 18 лет: России, Швеции, Чехии, Финляндии. Первый матч российские девушки провели в пятницу команды Финляндии, в котором в упорной борьбе проиграли по буллитам со счетом 2:3. Затем, 15 декабря, россиянки минимально уступили команде Чехии со счетом 0:1», – говорится в сообщении.

В заключительный день турнира сборная России обыграла команду Швеции со счетом 4:2. Эта победа позволила занять российским хоккеисткам итоговое второе место. Первое место на турнире у сборной Финляндии.

Евротур среди молодежных женских команд проходит в четыре этапа. В международных соревнованиях по хоккею сезона 2018-2019 годы принимают участие восемь сборных.

«Пусть наши девушки и не стали победительницами, однако смогли показать себя настоящими бойцами. После двух обидных поражений они смогли собраться и вырвали победу у сборной Швеции, несмотря на две пропущенные подряд шайбы в начале матча. Теперь по результатам турнира будет определен состав нашей сборной на женский молодежный чемпионат мира до 18 лет, который пройдет уже в январе», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.