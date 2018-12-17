РИАМО - 17 дек. Пресненский суд Москвы назначил Instagram-модели Кире Майер наказание в виде 1 года и 2 месяцев колонии-поселения за нападение на полицейского, сообщил РИАМО в понедельник пресс-секретарь суда.

В начале сентября Пресненский суд Москвы признал Майер виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначил ей наказание в виде полутора лет колонии-поселения. В ноябре Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Меру пресечения девушке оставили без изменений – арест до 21 января 2019 года.

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы от 17 декабря 2018 года Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что срок отбывания наказания для Майер исчисляется с понедельника. Время содержания девушки под стражей, с 29 мая 2018 года и по день вступления приговора в законную силу, включено в срок лишения свободы из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летней уроженки Сарапула Киры Майер за насилие в отношении полицейского: экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением модели, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения.

Майер – популярная в соцсетях модель. Она была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГАИ девушка отбыла пять суток административного ареста.