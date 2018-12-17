РИАМО - 17 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих блоги, за ноябрь 2018 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Евгений Куйвашев (Свердловская область). Четвертое место у Сергея Аксенова (Крым), Воробьев стал пятым.

В ноябре СМИ цитировали запись Воробьева в Instagram, в которой он поздравил с победой в международном конкурсе сыровара Олега Сироту.

Топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров замкнули Михаил Ведерников (Псковская область), Сергей Морозов (Ульяновская область) и Василий Голубев (Ростовская область).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 47,7 тысячи источников: российских телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.