РИАМО - 17 дек. Автобусы «Мострансавто» перевезли свыше 700 школьников на церемонию сруба главной новогодней елки страны, которая состоялась 16 декабря в деревне Еремино Щелковского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы областного перевозчика.

«В перевозке были задействованы 15 комфортабельных автобусов большого класса из 11 филиалов предприятия: Щелковского, Павлово-Посадского, Электростальского, Орехово-Зуевского, Королевского и других», – отмечается в материале.

Торжественный сруб главной праздничной елки проводится ежегодно. В этом году было выбрано 100-летнее 27-ми метровое дерево диаметром 60 сантиметров.

В рамках мероприятия прошла новогодняя ярмарка, состоялось театрализованное представление. Уже на этой недели елку привезут и установят на Соборной площади Кремля, заключается в материале.

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