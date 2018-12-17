РИАМО - 17 дек. В Москве задержаны члены группы, которые занимались хищением денежных средств у юридических и физических лиц, продавая поддельные документы, якобы дающие иностранцам право пребывания на территории РФ, сообщается на сайте МВД России.

Как уточняется в материале, злоумышленники организовали изготовление поддельных свидетельств о регистрации по месту пребывания. Посредством интернета они продавали их физическим и юридическим лицам под видом услуг миграционного центра.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве по адресам проживания задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 32-х до 44-х лет. Один из них, вооружившись ножом, пытался оказать сопротивление сотрудникам. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков по местам жительства задержанных изъяты различные поддельные штампы и бланки, компьютерная техника, тетради с рукописными бухгалтерскими записями, более 20 мобильных телефонов и сим-карт, добавила она.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).