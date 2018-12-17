РИАМО - 17 дек. Сотрудники полиции в подмосковной Истре задержали мужчину, подозреваемого в избиении женщины и попытке кражи ее сумки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Истра поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что около железнодорожной станции неизвестный избил ее и попытался украсть сумку.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний уроженец Ростовской области. По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.