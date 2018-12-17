РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Сотрудники полиции подмосковного Подольска разыскивают 14-летнего подростка, который сбежал от матери в Москве, сообщается в группе «УМВД России по Подольску» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, пропал подросток! 11 декабря на станции «Орехово» (в Москве - ред.) около 00:00 сбежал от матери и до настоящего времени домой не вернулся 14-летний Дмитрий Казаков, ученик 8 класса школы №4 микрорайона Львовский в Подольске», – говорится в сообщении.

Подросток славянской внешности, на вид ему 11-12 лет. Рост мальчика 155 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в куртку темно-зеленого цвета, светло-бежевые брюки, серые ботинки, серую шапку, черную футболку с красной надписью и серую кофту.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождении пропавшего, просим сообщить по телефонам дежурной части: 8(496)760-78-24, 8(496)763-02-63 или 112», – отмечается в материале.