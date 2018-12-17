РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 дек. В микрорайоне Дубровицкий Подольска оборудуют временные парковочные места для посетителей массовых гуляний в одноименном поселке, сообщается на странице начальника территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерия Боярко в соцсети «ВКонтакте».

«Территориальным отделом «Дубровицкий» совместно с МБУ «ПКБ» городского округа Подольск (в настоящее время – ред.) оборудуются временные парковочные места для участников массовых гуляний в поселке Дубровицы», – сказал Боярко.

Он отметил, что парковочные места будут обозначены соответствующими указателями.