РИАМО - 17 дек. С начала текущего года более 78 тысяч жителей Подмосковья попросили помощи в поиске работы в Московской областной службе занятости населения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«С начала 2018 года в Московскую областную службу занятости населения было подано 252,3 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 78,7 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда – 92,4 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – 43,1 тысячи человек», – сообщила Забралова.

В январе-ноябре 2018 года работодатели в регионе искали сотрудников по 117,3 тысячи вакансий, из них 74,7% – вакансии по рабочим профессиям.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 54,4 тысячи позиций, из них 74,3% – по рабочим профессиям, а 99% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области. При содействии службы занятости с начала 2018 года трудоустроено почти 53,1 тысячи человек», – добавила Забралова.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец ноября 2018 года составил 0,46% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,8%, по Центральному федеральному округу – 0,5%.

Как уточняется в сообщении, уровень общей безработицы в регионе, по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,6% к численности экономически активного населения. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 4,6%.