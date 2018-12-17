РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 дек. Власти подмосковного Дзержинского организовали горячее питание для рабочих, разбирающих завалы на заводе «ТехноГрупп», где обрушилась кровля, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

«По просьбе спасателей город выделил четыре единицы тяжелой техники. На месте работают два фронтальных погрузчика и два крана. Организовано горячее питание для тех, кто разбирает завалы и ликвидирует последствия», – написал Панаморенко.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» произошло обрушение кровли одного из производственных сооружений. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев сообщил, что в результате происшествия шесть человек были госпитализированы, семерым оказана амбулаторная помощь.

Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть трех человек.