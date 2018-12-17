РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Хоккейно-тренировочный центр оборудуют в Ледовом дворце имени Петрова в подмосковном Красногорске в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В 2019 году в Красногорске откроется ледовый комплекс имени двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира Владимира Петрова. Комплекс будет оснащен двумя ледовыми площадками, а также хоккейно-тренировочным центром для организации и применения программ внеледовой подготовки по всем новейшим мировым методикам», – говорится в сообщении.

В хоккейно-тренировочном центре будут расположены пять тренировочных зон, предназначенных для развития общих и специальных физических навыков хоккеистов.

«Начало 2019 года ознаменуется открытием ледового комплекса имени прославленного хоккеиста Владимира Петрова. В Красногорске появится целый хоккейный кластер, включающий в себя все, что нужно для подготовки профессиональных хоккеистов. Современные методики, технологии, разнообразие тренировочного процесса – все это будет сконцентрировано в Ледовом комплексе», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, помимо исключительно спортивной составляющей объекта, там же откроется музей памяти Владимира Петрова, пункт проката коньков, магазин атрибутики, спорт-бар – весь околоспортивный спектр, необходимый для комфортного пребывания посетителей.

«Уже сейчас можно сказать, что ледовый комплекс имени Владимира Петрова однозначно станет отправной точкой для роста и развития мастеров российского хоккея»», – подчеркнул Терюшков.