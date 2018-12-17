РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В понедельник в подмосковном Подольске отключили отопление в одном из многоквартирных домов по улице Кирова из-за аварийных работ, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник УК «ЖПЭТ №2».

«Сегодня (17 декабря – ред.) в многоквартирном доме №37 по улице Кирова в Подольске отключили отопление из-за аварии. В настоящее время проводятся соответствующие работы по возобновлению подачи тепла», – сказал сотрудник.

Он отметил, что отопление планируют вернуть в ближайшее время.