РИАМО - 17 дек. Социальная акция «Дари вместе с почтой» по сбору новогодних подарков для детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах, и одиноких пожилых людей, началась в отделениях «Почты России» в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Проведение благотворительных акций совместно с «Почтой России» становится для нас уже доброй традицией. Все собранные в ходе акции новогодние товары будут переданы в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и учреждения для граждан пожилого возраста Московской области», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Принять участие в акции могут все желающие – достаточно купить любой товар, который может стать новогодним подарком для тех, кто больше всего в этом нуждается. Купить в отделении и передать подарки можно до конца декабря текущего года, добавила она.

Сотрудники почты с радостью примут книги, пазлы, сканворды, конструкторы, игрушки, календари, фломастеры, тетради, краски и другие приятные мелочи. Акция завершится 30 декабря.