РИАМО – 17 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания единого союзного государства России и Белоруссии, сообщает kp.ru.

Он подчеркнул, что тема объединения России и Белоруссии после 2024 года не стоит на повестке дня.

«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идет никаких разговоров», – заверил Песков.

По его словам, страны на данный момент развивают формат Союзного государства.

«Белоруссия является нашим братским, самым ближним стратегическим союзным партнером. То есть, Белоруссия – это наш союзник с большой буквы», – сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, на которой главы государств намерены обсудить проблемные вопросы в отношениях между Москвой и Минском. Известно, что двусторонняя встреча уже запланирована на конец 2018 года.

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