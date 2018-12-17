РИАМО – 17 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания единого союзного государства России и Белоруссии, сообщает kp.ru.
Он подчеркнул, что тема объединения России и Белоруссии после 2024 года не стоит на повестке дня.
По его словам, страны на данный момент развивают формат Союзного государства.
«Белоруссия является нашим братским, самым ближним стратегическим союзным партнером. То есть, Белоруссия – это наш союзник с большой буквы», – сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, на которой главы государств намерены обсудить проблемные вопросы в отношениях между Москвой и Минском. Известно, что двусторонняя встреча уже запланирована на конец 2018 года.
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