РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 дек. В подмосковном Дзержинском следователи проводят допросы работников и руководителей организации, осуществлявшей ремонтные работы на заводе «Техногрупп», говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Московской области.

Следователи завершили осмотр места обрушения крыши производственного здания в подмосковном Дзержинском. По уточненным данным в результате обрушения три рабочих погибли, шесть доставлены в больницу, семи на месте оказана медицинская помощь.

«В настоящее время на предприятии проводятся допросы работников и руководителей организации, осуществлявшей ремонтные работы. Изъята документация по технике безопасности. Изучаются записи с камер видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди, по предварительным данным, рабочие предприятия. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения кровли здания.

Пострадавшие смогут рассчитывать на компенсацию, если данную ситуацию признают аварийной в соответствии с федеральным законом.