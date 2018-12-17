РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В городском округе Люберцы планируют переключить некоторые объекты в гарнизоне на подачу тепла от «Люберецкой теплосети» из-за аварийного состояния котельной, которая находится на территории института ВВС Минобороны РФ, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В администрации городского округа Люберцы прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем обсуждалась неудовлетворительная работа котельной на территории Центрального НИИ ВВС министерства обороны РФ.

«Никто не будет заниматься капитальным ремонтом котельной зимой, необходимо составить перечень мероприятий, что нужно сделать на этой котельной, чтобы обеспечить нормативную температуру сейчас. Создается чрезвычайная ситуация из-за работы этой котельной, поэтому к решению этой проблемы будем привлекать и военную прокуратуру, ФСБ. Мы будем изыскивать средства на ремонт и перевод объектов наших на подачу тепла от «Люберецкой теплосети», – сказал Ружицкий.

По информации замглавы администрации муниципалитета Артема Коханого, к котельной №432 подключены 2-й отдел полиции, АО «Люберецкая управляющая компания», военно-следственный отдел Следственного комитета России по Люберецкому гарнизону, Дом офицеров, хостел на 140 койко-мест и ряд других объектов.

«При работе котельной не соблюдается температурный режим, тепловые сети находятся в ветхом состоянии. По результатам комиссионного обследования было установлено, что все котлы запрещены в эксплуатации службой Ростехнадзора. Два котла выведены из эксплуатации более 10 лет назад, два котла запрещены к эксплуатации осенью 2017 года. На трубопроводе установлено три теплообменника, из которых работоспособен один. Дымовая труба признана работоспособной. Насосные группы находятся в неудовлетворительном состоянии, резерва не имеют», - пояснил Коханый.

Он добавил, что установка подготовки водохимического режима практически не работает по причине изношенного оборудования и фильтрующих элементов, питание котлов осуществляется сырой водой.

«Экспертиза промышленной безопасности котлов, дымовой трубы, теплового оборудования и здания за последние годы не проводилась. Экспертиза промышленной безопасности котлов выполнена в 2006-2008 годах. Здание котельной в неудовлетворительном состоянии, имеются трещины, кровля протекает, тепловые сети имеют износ в 100%. С началом отопительного периода в администрацию поступают обращения от потребителей о несоответствие температурного режима», – отметил Коханый.