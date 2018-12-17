РИАМО – 17 дек. Около 20 чеченских и ингушских студентов задержали утром в понедельник в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, сообщается на сайте kp.ru.

«Силовики обнаружили в комнатах травматическое оружие и наркотики. Учащихся увезли для разбирательств», – говорится в сообщении.

Представитель учебного заведения также опроверг информацию о 400 задержанных и отметил, что сейчас пары проходят в штатном режиме.

В социальных сетях студенты общежития делятся информацией о произошедшем.

«С утра проходил стандартный паспортный контроль, когда в нескольких комнатах нашли оружие и наркоту. Вся она была у уроженцев Кавказа. На самом деле они установили свой режим на этаже – «Кто не с нами, тот под нами». Открыто носили травматы, козыряли поддельными ксивами. Девушкам было страшно сталкиваться с ними в коридорах», – написал один из студентов.