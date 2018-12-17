РИАМО – 17 дек. Подполковник полиции Игорь Платонов проведет прием жителей подмосковного Талдома 20 декабря, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцатого декабря с 16:00 до 18:00 в здании ОМВД России по Талдомскому району будет осуществлять прием граждан заместитель начальника управления по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 16:00 до 18:00 по адресу: городское поселение Талдом, микрорайон Юбилейный, дом №46А.

Записаться на прием можно по телефону: 8(496)206-33-72.