РИАМО - 17 дек. Подмосковный городской округ Бронницы наградили дипломом за победу во всероссийском конкурсе «Город – территория детства» в номинации «Лучший город для детей с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек», сообщил РИАМО в понедельник глава городского округа Виктор Неволин.

Ранее Фонд поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и средних городов России подвели итоги IХ Всероссийского конкурса «Города для детей», который в этом году назывался «Город – территория детства». В конкурсе приняли участие 165 муниципальных образований, представляющих 54 российских региона.

«Сегодня в Совет Федерации были приглашены все участники конкурса «Город – территория детства», который прошел в 2018 году. <…> Мы получили диплом за первое место в конкурсе среди городов России с числом жителей от 20 тысяч до 100 тысяч человек», - сказал Неволин.

Он добавил, что городской округ Бронницы также получил благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за большой вклад в развитие местного самоуправления в России и за реализацию государственной политики в сфере защиты детства.

По словам Неволина, Бронницы уже несколько раз принимали участие во всероссийском конкурсе «Города для детей», но высшую награду получили только в этом году.

«Благодаря работе, которая проводилась в городе в течение всего года с детьми, с трудными подростками, у нас нет ни одного правонарушения в течение трех лет, связанного с несовершеннолетними подростками. Также была проведена работа с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации: дети с ограничениями по здоровью, дети из неблагополучных семей. Нас оценили вот за эту комплексную работу с детьми», - пояснил Неволин.