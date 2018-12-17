РИАМО – 17 дек. Селекторное совещание по вопросу подписания договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) состоялось в Подмосковье в понедельник, его провел руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Совещание состоялось в доме правительства Московской области в Красногорске. Основной темой очередного селекторного совещания стал вопрос подписания договоров и дополнительных соглашений на вывоз мусора в соответствии с дорожной картой №2.

«Семнадцатого декабря руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков провел очередное селекторное совещание, посвященное темпам подписания договоров между управляющими организациями и региональным оператором о вывозе твердых коммунальных отходов», – отмечается в сообщении.

В мероприятии приняли участие заместители министра ЖКХ Подмосковья Владимир Мельник и Ольга Федина, начальники управления содержания жилищного фонда министерства ЖКХ Московской области Иван Рыбаков и управления организации надзорной деятельности Госадмтехнадзора Подмосковья Станислав Таловеров, а также гендиректор ООО «МосОблЕИРЦ» Владислав Колесников.

В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились представители администраций городских округов и муниципальных районов подмосковного региона, должностные лица управляющих организаций области.

С 1 января 2019 года в Подмосковье вводится новый экологический стандарт безопасного для природы обращения с коммунальными отходами. Целью внедрения этого стандарта, принятого во всем цивилизованном мире, является сокращение в два раза объема захоронения мусора и повторное использование его полезных фракций в производстве новых товаров (Recycle).

Вся необходимая информация о правилах сбора мусора для жителей должна быть размещена на общедомовых и внутриподъездных стендах, а также на сайтах управляющих организаций.