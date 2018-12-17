РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В подмосковных Люберцах разыскивают двух водителей, которые скрылись с места аварий 10 декабря, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-разыскные мероприятия по фактам двух ДТП в Люберцах 10 декабря, в результате которых будут установлены причины случившегося.

«По предварительным данным 10 декабря в 12:00 неустановленный водитель совершил наезд на женщину во время движения по парковочной площадке около дома №2Г по улице Волковская. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся. В аварии пострадала женщина 59 лет, которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу Люберец», – говорится в сообщении.

В этот же день в 17:50 неустановленный водитель около дома №1 по улице Московская наехал на женщину, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая женщина 35 лет с ушибом левой стопы обратилась за медицинской помощью в травмпункт Люберецкой районной больницы №2, где ей оказали помощь.

Полиция просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали пешеходы, а водители с места происшествия скрылись. Имеющуюся информацию просят сообщать по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.