РИАМО - 17 дек. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в одной из квартир на улице Большая Черемушкинская в Москве, предварительная причина возгорания – непотушенный окурок, по данному инциденту проводится проверка, сообщила в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Семнадцатого декабря 2018 года после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного по улице Большая Черемушкинская в городе Москве, обнаружено тело мужчины, а также неизвестная женщина, на вид 25–30 лет, которая скончалась в автомашине скорой медицинской помощи», – сказала собеседница агентства.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

По ее словам, Следственный комитет РФ по Москве проводит доследственную проверку. Проверочные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.