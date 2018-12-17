РИАМО - 17 дек. В подмосковной Шатуре завершили строительство нового дошкольного образовательного учреждения на 150 мест и выдали разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Объект расположен в городе Шатура, 5 микрорайон, владение № 17. В трехэтажном здании общей площадью 3893 квадратных метров предусмотрено восемь групповых ячеек дневного пребывания детей в возрасте от 1 до 7 лет.

«В детском саду обустроены спальни и игровые комнаты, пищеблок, медпункт, физкультурный зал, административные и бытовые помещения. На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые и спортивные комплексы. На объекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Заказчик строительства – администрация городского округа Шатура Московской области. Подрядная организация – ООО «СтройКрансервис».

Строительство осуществлялось с участием федерального, регионального и муниципального бюджетов в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы.