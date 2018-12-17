РИАМО - 17 дек. Столичные следователи проводят проверку по факту смерти 18-летней девушки в одном из московских клубов, по предварительной версии, она получила передозировку наркотическими веществами, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Днем 16 декабря в одном из клубов, расположенных по улице Барклая, обнаружено тело девушки 2000 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. Организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотическим средством», – сказала Иванова.

Она добавила, что криминалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу тела погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.