РИАМО - 17 дек. Подмосковные саночники Роман Репилов и Семен Павличенко в составе сборной России завоевали три медали на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде, который проходил 15-16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Роман Репилов стал победителем в двух дисциплинах. В заездах саней-одиночек показав результат 1:43,048 секунды, он опередил ближайшего преследователя немца Йоханнеса Людвига на 0,171 секунды. Третьим стал австриец Райнхард Эггер (+0,227)», – говорится в сообщении.

В воскресенье Репилов снова стал первым, на этот раз в спринте (32,554). На второй ступеньке пьедестала расположился другой подмосковный спортсмен Семен Павличенко, отставший лишь на 0,034 секунды. Третьим стал немец Йоханнес Людвиг (32,667).

«Подмосковный саночник Роман Репилов на втором этапе Кубка мира подряд завоевывает медали. После серебра Калгари в санях-одиночках теперь он выиграл сразу два золота в Лейк-Плэсиде. Удачная серия позволяет располагаться Репилову на четвертом месте в зачете одиночников. Второй подмосковный спортсмен Семен Павличенко тоже хорошо выступил на этапе в США. После не очень удачного заезда в субботу на следующий день он уступил лишь чуть более трех сотых секунды своему партнеру по команде», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.