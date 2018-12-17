РИАМО - 17 дек. Суд признал законным решение Московского областного УФАС о нарушении ГБУ «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» закона о контрактной системе, учреждение пыталось внести ООО «Юникс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение учреждения о внесении сведений в отношении ООО «Юникс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем тепло-водоснабжения и водоотведения в административном здании.

«По результатам рассмотрения обращения, Московское областное УФАС России установило, что ООО «Юникс» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта раньше учреждения. Управление вынесло решение о нарушении ГБУ закона о контрактной системе, выразившегося в неустранении нарушения условий контракта в установленный законом срок», – поясняется в материале.

Таким образом, сведения в отношении ООО «Юникс» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, учреждение обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.