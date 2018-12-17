РИАМО - 17 дек. В основу проекта улично-дорожной сети жилого комплекса «ЗИЛАРТ» лег принцип разделения пешеходных, велосипедных и автомобильных потоков по европейскому стандарту, в приоритете – комфортный общественный транспорт и безопасность пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Каждая автомобильная улица будет состоять из семи элементов. Вблизи домов предусмотрена зона для столиков кафе, здесь можно разместить летние веранды, рекламу, декоративные растения. Затем идет пешеходная зона шириной 5-7 метров, свободная от малых архитектурных форм», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Буфером между зоной и дорогой будут служить аллеи из деревьев, кроме того, отдельно проложат велодорожки шириной 1,5 метра.

«Поднятые перекрестки и пешеходные переходы – европейский стандарт улично-дорожной сети, конечно, встречается в Москве, но впервые в таком масштабе применен именно в «ЗИЛАРТе». В его основе лежит принцип разделения пешеходных, велосипедных и автомобильных потоков, который гарантирует пешеходам безопасность. Здесь будет в общей сложности проложено 35 километров дорог, что на 20-25% разгрузит дорожную сеть ЮАО», – подчеркнул Кузнецов.

По его словам, перекрестки и пешеходные переходы на внутренних проезжих улицах, поднятые в один уровень с тротуаром, создадут эффект единой площади и заставят водителей снижать скорость. Поверхность перекрестков покроют гранитной брусчаткой для лучшего сцепления колес с поверхностью, а также повышения прочности покрытия.

«На пересечениях проезжих улиц, а также на пересечениях пешеходных улиц с проезжими планируют сделать площади. Это потенциальные места встреч и ориентиры на местности. Их также замостят брусчаткой, а велодорожки в этих местах отметят краской или контрастным мощением. На площадях установят навигационные стелы, сделают Wi-Fi и место для подзарядки мобильных телефонов», – отметил глава ведомства.

Велодорожки на внутренних дорогах будут односторонние, на обеих сторонах улицы. Их планируют сделать из цветного асфальта. Вдоль улиц будут располагаться гостевые парковки, которые поднимут относительно уровня проезжей части на 50 миллиметров.

«Этот прием, распространенный в мировой практике, визуально сужает проезжую часть, заставляя водителей снизить скорость, и, кроме того, структурирует паркинг. Парковки отбиваются от проезжей части и от тротуара гранитным бортом, плюс огорожены от тротуара рядом столбиков, установленных с шагом 2 метра», – заключил главный архитектор столицы.