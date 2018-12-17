РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Госавтоинспекция подмосковных Люберец с 24 декабря по 10 января будет выявлять несовершеннолетних пешеходов и водителей, нарушающих правила дорожного движения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С целью предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период с 17 декабря по 13 января на территории обслуживания ОГИБДД проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы!».

«В рамках данных мероприятий сотрудниками роты ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 24 декабря по 10 января проведут профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир-пешеход», в ходе которого будут пресекаться административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения как со стороны несовершеннолетних пешеходов, так и со стороны водителей транспортных средств, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних пассажиров», – говорится в сообщении.

С начала текущего года на дорогах Московской области в дорожно-транспортных происшествиях погиб 21 ребенок и получили травмы различной степени тяжести 526 детей в возрасте до 16 лет. С начала 2018 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в ДТП пострадали 25 несовершеннолетних участников дорожного движения.