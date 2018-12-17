РИАМО - 17 дек. Санитарный вертолет эвакуирует из подмосковного Дзержинского в медицинское учреждение Москвы человека, пострадавшего при обрушении кровли производственного здания, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в город Дзержинский для эвакуации пострадавшего после обрушения ангара. В данный момент экипаж находится на пути следования в лечебное учреждение столицы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» произошло обрушение кровли одного из производственных сооружений. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев сообщил, что в результате происшествия шесть человек были госпитализированы, шестерым оказана амбулаторная помощь.

Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть трех человек.