РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание на предприятии на Бронницкой улице в Подольске, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня (17 декабря - ред.) в Подольске на улице Бронницкая произошло возгорание на одном из предприятий округа. На данный момент пожар уже ликвидирован. В результате происшествия пострадавших и погибших нет», – сказал сотрудник.

Он добавил, что в ликвидации принимали участие семь единиц техники и 25 человек.