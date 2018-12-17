РИАМО - 17 дек. В городском округе Электросталь пресекли деятельность цеха по производству контрафактного моторного масла, где незаконно производили продукцию под известными марками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Цех с поддельной продукцией находился на территории промышленной зоны.

«В ходе осмотра помещений полицейскими обнаружена автоматизированная линия по розливу и фасовке моторного масла, более 15 тонн нефтепродуктов, свыше 6 тысяч упаковок готовой к реализации продукции, фирменная пластиковая тара и этикетки различных брендов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, исследование образцов моторных масел установило, что продукция поддельная. По предварительным данным, правообладателям причинен ущерб на сумму около 8 миллионов рублей.

Кроме того, здесь работали девять уроженцев ближнего зарубежья без разрешения на работу. Они проживали в антисанитарных условиях в производственном помещении. В отношении мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях, на каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 180 УК РФ «Покушение на незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.