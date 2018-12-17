РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В подмосковных Люберцах предприятие выплатило работникам задолженность по зарплате в размере более 27 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы городской прокуратуры.

«В ходе проведенной городской прокуратурой проверки выявлена задолженность по заработной плате ООО «Ротор Инжиниринг» за период с октября по декабрь 2017 года, январь 2018 года, которая составляет 27 196 000 рублей 97 копеек. В связи с этим горпрокуратурой в адрес генерального директора ООО «Ротор Инжиниринг» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, оно рассмотрено, удовлетворено», – отмечается в сообщении.

Также в отношении гендиректора и юридического лица ООО «Ротор Инжиниринг» возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КРФоАП РФ (Нарушение трудового законодательства).

Виновные лица ООО «Ротор Инжиниринг» привлечены к административной ответственности, им назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, юридическому лицу ООО «Ротор Инжиниринг» – 40 тысяч рублей. Копии материалов проверки ООО «Ротор Инжиниринг» направлены в Следственный отдел по городскому округу Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы).

По факту выявленных нарушений горпрокуратурой в интересах 76 работников направлены заявления о вынесении судебных приказов по факту начисленной, но не выплаченной заработной платы. В настоящее время судебные приказы находятся на исполнении в ГУ ФССП по Московской области.